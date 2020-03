Ein deutsch-indisches Forschungsteam hat nachgewiesen, was einige Experten schon seit Jahrzehnten vermutet hatten: Honigbienen tanzen im Dialekt. Verschiedene Bienenarten nutzen unterschiedliche »Tanzdialekte« bei ihrem Schwänzellauf, mit dem sie ihrem Volk die Entfernung und die Himmelsrichtung einer Futterquelle mitteilen, teilte die Uni Würzburg mit. Forscher des Biozentrums der Universität und des National Centre for Biological Sciences im indischen Bangalore hatten diese verschiedenen Tanzstile untersucht und ihre Ergebnisse im britischen Fachjournal »Proceedings of the Royal Society B«, (DOI: 1...