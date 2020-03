Nora Hantzsch alias Sookee beim Bergfunk Open Air auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen. Foto: imago images / Martin Müller

In ihrer 15-jährigen Laufbahn als feministische Rapperin im leider immer noch allzu frauenfeindlichen Hip-Hop-Business musste sich Sookee schon so einige dumme Sprüche anhören. Als hätten es Frauen in dieser Männerdomäne nicht schon schwer genug, wird die Neuköllnerin nicht müde, auch noch dem letzten renitenten Hip-Hop-Proll mit Engelsgeduld zu erklären, warum ein Pimmel im Logo nicht cool und Frauen keine Objekte sind. Ob bei Podiumsdiskussionen, auf der Bühne oder hinter den Kulissen: Sookee ist immer im Einsatz gegen Homophobie und Sexismus.

Allein für diese Sisyphusarbeit in Sachen Genderverständigung hätte die ...