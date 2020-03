Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Natürlich sind unsere Möglichkeiten personell wie räumlich begrenzt, aber wir werden alles daran setzen, dass wir den Buchleserinnen und -lesern die Möglichkeit geben, trotz der ausgefallenen Leipziger Buchmesse die Neuerscheinungen dieses Frühjahrs in die Hand zu nehmen, mit Verlegern und Autoren ins Gespräch zu kommen, eine gute Zeit zu haben.

Am Anfang stand die Traurigkeit, dass wir unser Messeprogramm und unsere Literaturbeilage nicht nach Leipzig bringen können. Dann kam der Trotz. Wir müssen trotzdem was machen. Einige Kaffeetassen später stand die sehr kleine Steuerungsgruppe, ein grober Plan und ein sehr großer Aufgabenzettel. Etliche Stunden, Telefonate und E-Mails später gab es die ersten Rückmeldungen, dass das eine zwar verrückte, aber begrüßenswerte Idee sei. Und dann ging die Arbeit richtig los. Der Kreis der Angefragten wurde größer und größer, Autoren für das Programm angeschrieben, ein Bewerbungskonzept binnen weniger Stunden auf den Weg gebracht, Räume gebucht und Technik organisiert.

Leserumfrage zeigt: In den vergangenen Jahren hat sich die Leserschaft des »nd« verjüngt / 66 Prozent unserer Online-Gelegenheitsleser sind unter 50 Jahren alt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!