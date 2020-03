Globalisierung wirkt vor allem lokal. Und lokal macht der israelische Star-Journalist Nadav Eyal auch seine Erfahrungen mit dem, was er »Revolte« nennt: Widerstand gegen die weltweite Globalisierung. Die er nicht ablehnt, die er aber besser, gerechter, menschenwürdiger gestaltet wissen will. Der 1979 geborene Chefkorrespondent des israelischen Fernsehsenders Channel 13 hat in den letzten zehn Jahren diverse Orte rund um den Globus aufgesucht und mit betroffenen Menschen gesprochen. Er beschreibt den Migrationsdrang sowohl historisch wie auch als eine anthropologische Grundeigenschaft und ein Menschenrecht.

Nadav Eyal: Revolte. Der weltweite Aufstand gegen die Globalisierung.

A. d. Hebr. v. Ruth Achlama. Ullstein, 492 S., geb., 29,99 €.

Eyal stellte sich mit aus Syrien geflohenen Menschen an die serbisch-ungarisc...