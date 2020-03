Bücher und Filme über die »Rote Armee Fraktion« füllen meterweise Bibliotheken. Wenn man sich aber auf die Suche nach Arbeiten über andere Gruppen des bewaffneten Kampfes in der Bundesrepublik begibt, fällt das Ergebnis mager aus. Dabei bieten auch sie für Historiker interessantes Material. Roman Danyluk schließt mit seinem Buch eine Lücke in der Literatur.

• Buch im nd-Shop bestellen

Roman Danyluk: Blues der Städte. Die Bewegung 2. Juni – eine sozialrevolutionäre Geschichte.

Edition AV, 548 S., br., 20 €.

In Westeuropa gründeten sich infolge der globalen Sozialrevolte 1967/68 nach und nach bewaffnete Gruppen, die sich am Guerillakampf in den lateinamerikanischen Städten orientierten und diesen auf westeuropäische Länder zu übertragen suchten. In der Bundesrepublik entstanden aus eher informellen Zusammenhängen die »Tupamaros West-Berlin«,...