Jedes Jahr im März kommen in Leipzig Verleger, Buchhändler und Autoren zusammen und präsentieren Neues vom Buchmarkt. Wegen Corona leider nicht in diesem Jahr. Die traditionelle Literaturbeilage auf 24 Seiten ist dennoch erschienen.

Sein Buch ist aufregend und poetisch, romantisch, banal, trist und schön. Wir erfahren von seltenen Blümchen am Fahrbahnrand, wundern uns in einer Autobahnkirche, nehmen den Trip durch Staus, Unfallstellen und öde Orte. Unter Anwohnerprotesten geht es immer weiter - den ewigen Lindwurm aus Beton entlang. Kauft euch die Schwarte, bevor es zu spät ist!

Manche Kapitel, wie das über Fauser, das über einen Ausflug in den Hambacher Forst oder das über eine Jugendliebe/Autobahnbrücke, sind bedrückend schön. Andere, wie ein Text über einen Trucker, sind schrecklich depressiv. Wenn Kröchert mit einer Polizeistreife Weihnachten auf der Autobahn unterwegs ist, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll.

»Es war eine einsame Wanderung«, schreibt Kröchert, »nur ab und zu bretterten Lastwagen mit einer Ladung Erde an mir vorbei. Ich begann, mit mir selbst zu reden, leise zu pfeifen, auf mein Handy zu schauen, mich zu langweilen. Ich sah Männer, die oben auf der Böschung Wildzäune montierten, Männer, die neben ihren Lastern standen und warteten, Männer, die in ihren Baufahrzeugen schliefen.« Kröchert webt ein poetisches Band, wenn er über Schutzeinrichtungen wie Stahlschutzplanken oder Betonschutzwände schreibt, dabei kurz die Fahrbahnbefestigung verfolgt, möglicherweise den Beton- oder Asphaltbelag berührt und die Einsamkeit der Autobahnraststätten und Autobahnparkplätze aufsaugt.

Einmal ist er zu Fuß auf einem Stück Autobahn unterwegs, das noch nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben wurde. Der Text erzählt von und mit dem Schriftsteller Jörg Fauser, der 1987 morgens um vier starb, als er auf der A 94 zwischen den Münchner Stadtteilen Riem und Zamdorf, in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Feldkirchen, von einem Lkw erfasst wurde.

Sein Antrieb war Neugier, doch mit viel Respekt für Mensch und Landschaft. In seinem Buch »Autobahn - Ein Jahr zwischen Mythos und Alptraum« drängt er den Leser in keine Richtung. Er erzählt Geschichten, die ihm auf der Autobahn passiert sind, und verziert sie mit eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Fotos. Es ist eine ideologiefreie Langzeitrecherche, die ihn immer wieder auf die Straße führt.

Michael Kröchert hat der deutschen Autobahn nun ein ganzes Buch gewidmet. Er setzte sich ein Jahr lang immer wieder in Kraftfahrzeuge, um Seele und Substanz der Bundesautobahnen auskundschaften, sie zu beschnüffeln, zu bewandern, Geheimnisvolles und Banales zu finden.

