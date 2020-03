Und die Kinder haben sich in Wölfe verwandelt. Foto: blickwinkel/S. Meyers

Auch ohne Buchmesse wird der Preis der Leipziger Buchmesse am 12. März vergeben. Wir stellen die Titel vor, die auf der Shortlist für Belletristik nominiert sind.

Das Dorf-Buch lebt. In den letzten Jahren rückte die Peripherie immer weiter ins Zentrum der literarischen Aufmerksamkeit. Statt dem nächsten Berlin-Roman nachzujagen, spüren viele Autoren der Gegenwart lieber in Schenken, Kreisklassen-Fußballklubs und auf Umgehungsstraßen nach. Ihre Erkenntnisse lassen sich kaum auf einen Nenner bringen. In den letzten Jahren entstand ein breites Panorama der Provinz, von Robert Seethalers spiritueller Landpartie »Der Trafikant« über Juli Zehs Sozialstudie »Unterleuten« bis zu Sasa Stanisics Epos »Vor dem Fest«.

Verena Güntner gibt dem Genre nun mit ihrem zweiten Roman eine neue Wendung. In ihrem Dorf steht gleich die ganze Zivilisation auf der Kippe, hier holt die Natur zum Gegenschlag aus und greift die Bewohner an, wo sie am verwundbarste...