Ein geschlossenes Internat in Neustadt (Dosse) Foto: dpa/Paul Zinken

Von der häuslichen Quarantäne in Neustadt (Dosse) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin seien schätzungsweise 5000 Menschen betroffen und damit fünfmal so viele wie zunächst geschätzt. So zitierte der Sender RBB am Montag Amtsdirektor Dieter Fuchs. Alle Schulen der Stadt, ein Hort und zwei Internate blieben den Angaben zufolge geschlossen, ebenso die Amtsverwaltung mit knapp 30 Mitarbeitern sowie die Bibliothek. Lehrer, Schüler und Angehörige müssen bis zum 17. März isoliert bleiben.

Die Maßnahme wurde dem RBB zufolge angeordnet, weil Vertreter der Schulen in Neustadt (Dosse), des brandenburgischen Bildungsministeriums und der Stadtverwaltung während eines Treffens Kontakt zu einer Berliner Pferdezüchterin hatten, bei der später eine Coronavirus-Infektion nachg...