Die Architekten sehen großzügig begrünte Innenhöfe vor. Foto: SenStadtWohn

Auf einem Teil des ehemaligen Industrieareals von »Knorr Bremse« direkt am S-Bahnhof Marzahn soll in den nächsten Jahren ein neues Stadtquartier entstehen. Am Montag präsentierten die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die Laborgh Investment GmbH und die städtische Wohnungsbaugesellschaft Howoge den Entwurf der Architektengesellschaft David Chipperfield, die in dem Gutachterverfahren den Zuschlag erhielt.

27 Büros hatten ihre Entwürfe eingereicht. Insgesamt sind rund 1000 Wohnungen, 370 Appartements für Studenten und 60 000 Quadratmeter Gewerbeansiedlungen vorgesehen. Die vom Investor zu errichtenden Wohnungen werden von der Howoge schlüsselfertig übernommen. Die Hälfte davon sollen geförderte Wohnungen mit einer Nettokaltmiete von 6,50 Euro werden.

Stadtentwicklungs-Staatssekretär Sebastia...