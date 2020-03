Ein weiteres Beratungsangebot für Betroffene antisemitischer Übergriffe gibt es jetzt in Berlin. Die seit drei Jahren bundesweit agierende Beratungsstelle OFEK e. V. bietet nun auch in der Hauptstadt Konsultationen für Betroffene, ihre Angehörigen und für Institutionen an, die in der Vergangenheit Ziel von judenfeindlichen Übergriffen geworden sind.

OFEK e. V. werde ab diesem Jahr erstmals vom Land Berlin mit 120 000 Euro gefördert, sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Montag in Berlin. »Die hohe Anzahl antisemitischer Straftaten verlangt ein ausdifferenziertes Angebot fü...