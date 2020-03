Haben Tiere eine Zukunft? Nein, wir sind mitten im nächsten großen Artensterben der Planetengeschichte. Diesmal verursacht von dem Lebewesen, das sich den Planeten untertan gemacht hat, um ihn zu behandeln wie einen in Ungnade Gefallenen.

Die Tiere werden warten müssen, bis die Menschheit sich auf ein Häuflein Elend geschrumpft hat, wenn nicht die Erde komplett unbewohnbar wird - was durchaus eine Option ist, zumindest laut denen, die sich wissenschaftlich mit der Extrapolation der herrschenden Naturunterwerfung beschäftigen.

Und so etwas können wiederum nur Menschen, denn auch in dieser Hinsicht haben Tiere keine Zukunft. Sie mögen elefantöse Gedächtnisse haben, sie mögen krakenhaft mit neun, fast voneinander unabhängigen Hirnen operieren können, sie mögen wie Affen oder Vögel Instrumente nutzen oder in Rudeln klügste Jagden planen, aber eine Vorstellung von Zukunft ist ihnen offensichtlich unmöglich.

Von der weiß der Mensch zwar auch n...