Seit Jahresbeginn sind wieder Betrüger als »Falsche Polizeibeamte« in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis aktiv. Auffallend ist, dass aktuell gezielt Personen mit akademischen Titeln kontaktiert werden.

Egal ob Doktortitel oder nicht: Das Ziel der Betrüger bleibt das Gleiche. Sie wollen ihre Opfer um das Ersparte und vorhandene Wertgegenstände »erleichtern«. Die Methoden, mit denen die Gauner versuchen, an Geld zu kommen, werden allerdings variantenreicher. In den überwiegenden Fällen wiesen die Anrufer ihre Gesprächspartner auf Einbruchsdelikte in deren Nähe hin und warnten vor einer möglichen Gefahrenlage. Daneben brachten sie ins Spiel, dass die Polizei korrupten Mitarbeitern der jeweiligen Hausbank auf der Spur sei, die illegale Geldgeschäfte betreiben. Den Angerufenen wurde vorgegaukelt, dass sie durch das Abheben eines größeren Geldbetrages maßgeblich zur Überführung der Tatverdächtigen beitragen können.

D...