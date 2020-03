Etwa 300 Hausarztstellen sind in Sachsen-Anhalt schon heute unbesetzt, fast doppelt so viele könnten es in einem Jahrzehnt sein. Junge Mediziner, die einen der begehrten Studienplätze bekommen, gehen nach der Ausbildung eher in die Städte als in die Dörfer.

Um mehr junge Ärzte aufs Land zu locken, bietet das Land einen Deal an: 20 Studienplätze sind für angehende Landärzte reserviert, die im Gegenzug das klassische Auswahlverfahren umgehen, bei dem es auf die Abinote ankommt. Die Studierenden gehen mit dem Studienplatz die Verpflichtung ein, nach Studium und Facharztausbildung mindestens zehn Jahre in einer ländlichen Gegend mit schlechter ...