Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Für viele Messen sind gerade selbige gesungen. Gesungen wird auch nicht mehr in den verschiedenen Stadien. Dietmar Hopp hat sein Ziel erreicht; kein Ultra wird mehr seine Gehörgänge strapazieren, jedem Uhrensohn-Gesang hat die letzte Stunde geschlagen. Endlich Fußball reduziert auf das Wesentliche. Dank Corona können Millionäre unter sich endlich eine ruhige Kugel schieben, Milliardäre schauen zu. Hoppenheim und Bayern haben darin schon eine gewisse Routine, das schaffen Köln und Mönchengladbach auch. Und während eine einsame Plastiktüte aus dem Fanshop vom leichten Wind über die leeren Traversen geweht wird und nur die Anweisungen der Trainer, die Rufe der Spieler und die Pfiffe des Schiedsrichters viel zu laut durchs Stadion hallen - Abgesang statt Messe -, stellt sich im Keller der Videoschiedsrichter die Frage: Wie hört sich ein Pfostenbruch an, wenn keiner zuhört? Zählt ein Tor, wenn keiner es sieht? Fußball im Stadium Sinnlos. Er passt. Auf und geht. stf

Unter einem umgestürzten Baum fanden Waldarbeiter im hessischen Driedorf ein Waffendepot / Waffenfunde sind in der Region keine Seltenheit

Der Essener Polizei werden in mehreren Fällen Gewalt und Rassismus vorgeworfen

Verfassungsdebatte mit dem Paukenschlag / Duma macht in zweiter Lesung Weg für Amtszeit Nr. 5 frei

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!