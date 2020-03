Neubau einer Windenergieanlage im Windpark Jacobsdorf Foto: dpa/Patrick/Pleul

Brandenburg hat bei der Erschließung erneuerbarer Energien einen exzellenten Ruf. Die Standortwahl von Industriegiganten wie Tesla und BASF steht damit in Zusammenhang. In der Industrie wächst das Interesse an »grüner Energie« zur Verbesserung der eigenen Ökobilanz. Die Nachfrage nach Ökostrom aus Brandenburg wächst, lautet auch die zentrale Botschaft, die Jan Hinrich Glahr, Landesvorsitzender Berlin-Brandenburg des Bundesverbandes Windenergie (BWE), am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz in Berlin vermittelte.

Für die starke Windenergiebranche der Region, die 2019 einen kräftigen Dämpfer verkraften musste, ist das Herausforderung und Chance zugleich. »Wir haben im letzten Jahr bundesweit, aber auch in Brandenburg einen sehr schwachen Ausbau der Windenergie gehabt«, erinnerte Glahr. Der Zubau an installierter Leistung von ganzen 201,3 Megawatt sei ein »extremer Einbruch« gewesen.

Für 2020 zeigt sich der Verbandchef verhalten optimist...