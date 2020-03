Russland steht im Zentrum dauernder westlicher Dämonisierung. Das ist falsch, falsch, falsch. Ein Land, in dem Milch und Wodka fließen, kann gar nicht schlecht sein. Allein dieses wunderschöne Wort: Rospotrebnadsor. Wie ein hochprozentiges Getränk fließt es störrisch über die Zunge, um anschließend seine ganze Schönheit und wärmende Wirkung zu entfalten. Rospotrebnadsor - das ist der Name der russischen Gesundheitsbehörde. Mit Hilfe einer Prise Rospotrebnadsor beweist Genosse Putin soeben, dass von der Sowjetunion, nein, von Russland lernen immer noch siegen lernen heißt. Im Bemühen um eine Eindämmung der Corona-Pandemie liefert das Land gerade Hunderte Test-Kits, also chemische Prüfsätze zur Identifizierung des Virus Sars-CoV-2, kostenlos an Staaten wie Iran. Mit den insgesamt 800 Kits können 80 000 Tests vorgenommen werden. Das hilft den Ländern. Mit diesen Kits konnte schon in Russland bewiesen werden, dass das Land im Prinzip coronafrei ist. uka