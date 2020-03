Traumstrand auf der »Isla Ernesto Thälmann« Foto: Ulrich Pfister

Dieser Balkon ist wie eine Theaterloge: Rechts einer der größten Verkehrskreisel, zur Rush Hour ein brummendes Riesenkarussell aus flirrenden Scheinwerferkegeln. Geradeaus in der Ferne: Havannas Festung im Spielzeug-Ritterburgen-Format, davor ein kleiner Park. In dieser Kulisse feiern abends die Teenager an den Ghettoblastern ausgelassene Salsa-Partys, morgens schwitzt eine Schulklasse bei Kniebeugen und Kurzsprints, kommandiert vom trillerpfeifenden Sportlehrer.

Alltag in Kubas Hauptstadt, bis 1990 stets beäugt durch deutsche Beamte vom Logenbalkon im DDR-Konsulat. Der ist heute, am Kopf der Uferpromenade Malecón, der vielleicht schönste Frühstücksplatz Havannas - als Teil einer »Casa Particular«, eines gepflegten Zwei-Zimmer-Apartments. Reina Muro hat es in Havannas Zentrum eingerichtet, als Raul Castro solche Privatunterkünfte ermöglichte. 2011 muss er mehr als 100 000 Staatsbedienstete entlassen, ihnen eine Perspektive bieten....