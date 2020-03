Fast menschenleer wird die Alte Försterei an diesem Sonnabend sein. Auch für die Medien gelten besondere Zugangsbedingungen. Foto: imago images/Baering

Dem FC Bayern München wird etwas entgehen, dem 1. FC Union etwas fehlen. Bislang zeigte sich noch jeder Gegner in der ersten Bundesligasaison der Köpenicker von der besonderen Atmosphäre in der Alten Försterei beeindruckt. Der Entscheidung, dass diese Partie an diesem Sonnabend in Berlin - wie nach Stand zum Redaktionsschluss dieser Zeitung 16 weitere Spiele der ersten und zweiten Liga an diesem Wochenende - ohne Zuschauer ausgetragen wird, gingen viele Diskussionen voraus. Der Profifußball offenbarte dabei wieder einmal nicht seine beste Seite.

Ein Machtwort wurde am vergangenen Mittwoch gesprochen, quasi als Befehl von ganz oben. »Spiele vor leeren Rängen sind nicht das Schlimmste, was diesem Land passieren kann«, sagte Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin hat zweifelsfrei recht - und berief sich auf den »Rat der Experten«. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Institutes, hatte kurz zuvor vom »Anfang einer Epidemie« in Deutsch...