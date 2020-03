Peter Stein Foto: Bundestag/Tobias Koch

Kindertagesstätten und Schulen werden geschlossen, Sportvereine setzen Training und Wettkämpfe aus, in den Supermärkten sind die Regale teilweise leer – das Coronavirus droht, das tägliche Leben in Deutschland lahmzulegen. Wenn es nach Peter Stein, Bundestagsabgeordneter der CDU aus Rostock, geht, dann hat der Ausbruch des Virus einen besonderen Grund. Auf Twitter schrieb der 1968 in Siegen geborene Stein: »Ich wünsche mir, dass bestimmte Volksgruppen aufhören, Fledermäuse, Gürteltiere, Affenschädel und anderen Scheiß zu essen. Das war bei SARS schon so und bei Ebola und jetzt wieder.« Mit diesen Worten spielt der CDU-Mann nicht nur darauf an, dass das Virus vermutlich von Fledermäusen über einen Zwischenwirt auf den Menschen überging, sondern hält auch Menschen aus anderen Teilen der Welt ihre Essgewohnheiten vor, die aus seiner Sicht primitiv und abscheulich sind. Ein Wort beschreibt dieses Verhalten am besten: Rassismus.

Lieber Peter, möchte man dem christdemokratischen Entwicklungspolitiker zurufen, längst nicht alle Asiaten und Afrikaner haben in ihrem Leben einen Affenkopf gegessen. Und auch wenn sie sich diese Delikatesse haben wohl schmecken lassen, dann sind sie nicht dafür verantwortlich, dass die Regale leer gekauft werden und Menschen beim Husten in der Bahn panikartig davonlaufen.

Nachdem die Worte des zweifachen Vaters auf Twitter für Empörung gesorgt hatten, hat Stein seinen rassistischen Tweet gelöscht und sich kleinlaut entschuldigt. Er sei über seine Wortwahl »unglücklich«. »Dass Viren immer häufiger vom Tier auf den Menschen überspringen liegt an uns Menschen. Übrigens auch beim Rinderwahn«, so Stein, der auf seiner Internetseite für mehr Partnerschaften mit Afrika als einen »Chancenkontinent« wirbt. Bei seinem nächsten Besuch dort soll ein ortskundiger Reiseführer den Diplom-Raumplaner mal in ein heimisches Restaurant einladen. Dann versteht der Mann mit Tropenhelm vielleicht: Die afrikanische Küche ist richtig lecker.