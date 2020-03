Es gibt mal wieder eine Kampagne zur korrekten Mülltrennung. Ich dachte, wir hätten das schon längst verstanden.

Da ist schon wieder das beliebte »Wir«. Wer bitte ist »Wir«? Ich glaubte bislang, dass ich die Mülltrennung verstanden habe, wenn ich zum Beispiel eine alte Schraube in die Gelbe Tonne schmeiße. In Berlin geht das, in anderen Bundesländern wäre es ein klassischer Fehlwurf, weil dort in die Gelbe Tonne nur das gehört, was den Grünen Punkt hat.

Plastik.

Nicht nur. Alle Verpackungen, die einen Grünen Punkt haben, für den der Hersteller Geld an das entsprechende Entsorgungssystem überweisen muss.

Aber deine Schraube ist keine Verpackung.

In Berlin ist die Gelbe Tonne mittlerweile eine Wertstofftonne. Ähnlich in Hamburg. In anderen Bundesländern ist es komplizierter: Kauf...