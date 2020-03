Große Teleskope der Astronomie sind teuer. Ihr Standort muss daher besonders sorgfältig überlegt werden. Große Höhen über dem Meeresspiegel, extrem trockene Luft und eine möglichst geringe Zahl bewölkter Nächte in besonders dunklen Regionen der Erde sind die erste Wahl. Deshalb befinden sich die heutigen Großteleskope auch fast ausschließlich in der chilenischen Atacama-Wüste, auf der spanischen Atlantikinsel La Palma und auf Hawaii mit seinem 4300 Meter hohen Vulkangipfel Mauna Kea. Betreiber der Großteleskope sind heute vor allem die reichen Industrieländer, gemeinsam mit zahlreichen anderen Staaten, die ebenfalls zu den fortgeschrittenen Industrienationen gehören. Und nun wünschen sie Land- und Baurechte in jenen Ländern, die sie in der Vergangenheit erobert und oft grausam unterdrückt und ausgebeutet haben, deren Ureinwohner sie teilweise ausgerottet oder ihrer Kultur beraubt haben. Dass es dabei zu Auseinandersetzungen kommt, ist ...