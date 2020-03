James Bond (Daniel Craig, Foto) sollte den Finanzier Le Chiffre (Mads Mikkelsen) verfolgen, der eigentlich Geldwäscher einer Terrororganisation ist. Da Le Chiffre das Geld der Organisation verspekuliert hat, will er nun bei einem Pokerturnier im »Casino Royale« in Montenegro die Summe zurückgewinnen. Bei der Pokerrunde sitzt Bond selbst am Tisch als Undercover-Zocker.

Foto: imago images/United Archives

Sonntag, RTL, 22.10 Uhr