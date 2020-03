Foto: Unsplash/Amador Loureiro

Liebe Leserinnen und Leser,

die Auswirkungen des Coronavirus sind gravierend. Zum Glück gibt es bislang weder in Verlag noch Redaktion des »neuen deutschland« Verdachts- oder gar nachgewiesene Fälle einer Ansteckung mit SARS-CoV-2. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ein Teil der Kolleginnen und Kollegen bereits von zu Hause aus am »nd« arbeitet.

Nicht wenige müssen sich nun tagsüber um ihre Kinder kümmern, wenn in dieser Woche in Berlin die Schulen und Kitas schließen. Hinzu kommen die Schließung von Kultureinrichtungen, die Absage von Veranstaltungen und Einschränkungen des Nahverkehrs. So groß das Engagement der »nd«-Beschäftigten auch ist - all das setzt unseren journalistischen Möglichkeiten Grenzen.

Wir haben uns daher entschlossen, von diesem Dienstag an vorerst eine Zeitung mit reduziertem Seitenumfang zu produzieren. Auch die Verlagsmitarbeiter werden nicht vollständig an ihren Arbeitsplätzen erreichbar sein.

Wir bitten dafür um Ihr Verständnis. Neben der »nd«-Printausgabe und dem E-Paper können Sie sich auch auf unserer Webseite nd-online.de über alle wichtigen Neuigkeiten und Hintergründe informieren.

Bleiben Sie uns gewogen und achten Sie auf Ihre Gesundheit - Ihr Team von »nd«-Redaktion und -Verlag