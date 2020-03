»Wir werden ein zusätzliches Covid-19-Krankenhaus mit bis zu 1000 Betten aufbauen«, kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag in der Senatspressekonferenz an. »Das soll reale Engpässe vermeiden, um in der Hinterhand noch eine Notfallklinik zu haben«, begründete sie den Schritt.

Entstehen soll die medizinische Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr auf dem Areal des Berliner Messegeländes. Projektleiter soll Albrecht Broemme, ehemaliger Berliner Feuerwehrchef und späterer Präsident des Technischen Hilfswerks, sein. »Ich bin wirklich froh, einen sehr geeigneten Projektleiter gefunden zu haben«, so Senatorin Kalayci.

Mit Stand Dienstag befinden sich 20 Personen in Berlin wegen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Krankenhausbehandlung, drei davon werden...