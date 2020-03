Über das Für und Wider des Zuhausearbeitens ist schon viel geschrieben worden. Ablenkung durch Zwischendrin-Onlineshopping, häufige Fresspausenbesuche am Kühlschrank, noch nie da gewesene Putzattacken. Ist alles bekannt. Die neue Situation aber, sich auch im Homeoffice regelmäßig mit Kolleg*innen austauschen zu müssen, hebt die Diskussion auf eine neue Ebene. How to look good in Videokonferenzen ist jetzt zur wichtigsten Frage moderner Arbeitsorganisation avanciert. Während im Homeoffice, wie es Veteranen kannten, Kleidung, Frisur und Inneneinrichtung absolut zu vernachlässigen waren, raten Videokonferenzgurus dazu: Besorgen Sie sich eine Ringleuchte, die macht schönes Licht, lässt einen sympathischer aussehen als man ist und, ganz wichtig, wenn man den anderen etwas auf dem eigenen Rechner zeigen will: Offene Tabs schließen! Den Spitznamen wegen der Poduschenbestellung als Alternative zum Toilettenpapier werden sie nie wieder los. cod