Was soll man tun, wenn man jetzt so viel zu Hause bleiben muss? Das für das Publikum geschlossene Deutsche Filminstitut Filmmuseum in Frankfurt am Main bietet auf www.dff.film/coronavirus.de virtuelle Ausstellungen (Sammlung Volker Schlöndorf, Archiv Curd Jürgens), Tipps für Kinder (Wie bastele ich ein Daumenkino? Wie schreibe ich eine Kinokritik?) und Filmblogs zu relevanten Themen, (aktuell zum Klopapier in der Filmgeschichte).

Die wegen der Pandemie geschlossene Berliner Schaubühne verlegt ihren Spielbetrieb ins Internet. Auf www.schaubuehne.de steht täglich von 18.30 Uhr bis Mitternacht gratis ein Online-Ersatzspielplan mit täglich wechselndem Programm bereit. Diesen Montag: »Trust« von Falk Richter, aufgezeichnet 2009. Morgen: »Schlußchor« von Botho Strauss, Regie: Luc Bondy (1992). nd