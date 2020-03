Republikaner Dan Patrick will, dass Alte für ihr Enkel sterben. Foto: imago images/ZUMA Press/Ana Ramirez

»Lass uns wieder zur Arbeit gehen. Lasst uns wieder leben«. Dan Patrick hat klare Ansichten zum Umgang mit der Coronakrise. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News warnte der Vizegouverneur des Bundesstaates Texas vor dem ökonomischen Kollaps der USA. Er wolle nicht, dass das ganze Land geopfert werde. Stattdessen schlug er vor, alte Menschen dem Risiko einer Infektion auszusetzen, damit das Land für die Kinder und Enkel erhalten bleibe. »Wenn das der Tausch ist, bin ich dabei«, behauptete der 69-Jährige. Er selbst habe sechs Enkelkinder und glaube fest daran, dass viele Großeltern ähnlich denken würden. Nur sei man bisher nicht gefragt worden.

Man kann sich nun die Frage stellen, was den republikanischen Hardliner Patrick zu dieser abstrusen Forderung getrieben hat: der Nationalismus und die dazugehörige Rhetorik des Selbstopfers oder die Verinnerlichung der Logik des Kapitals, nach der nur diejenigen nützlich sind, die sich zu verwerten wissen? Möglicherweise war es auch eine bedrohliche Mischung beider Aspekte.

Dass der ursprünglich aus der Ostküstenmetropole Baltimore stammende Patrick kein Menschenfreund ist, zeigte sich bereits in seiner Karriere als rechter Radiomoderator. Nachdem er als Sportreporter und Betreiber mehrerer Bars in Houston gearbeitet hatte, ging Patrick 1986 bankrott. Ab den 1990ern moderierte er seine eigene Radioshow, »Dan Patrick & Friends«. Die Show verhalf ihm zu einiger Bekanntheit. Später profilierte er sich als Gegner der »illegalen« Immigration.

Diese machte er wahlweise für Krankheiten oder eine steigende Kriminalitätsrate verantwortlich, bezeichnete sie zudem mehrfach als »Invasion«. Auch ist der zweifache Familienvater Patrick, der eigenen Angaben zufolge in seiner Jugend nicht besonders religiös war, mittlerweile evangelikaler Christ. Entsprechend hart war seine Linie gegenüber den Rechten von Homosexuellen sowie gegenüber Abtreibungen während seiner Zeit als Senator in Texas - wie auch in seinem aktuellen Amt, welches er seit 2015 bekleidet.