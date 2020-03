Foto: photocase/Dan Kuta

Was soll man tun, wenn man jetzt so viel zu Hause bleiben muss?

Heute mal: Zurücklehnen und die Sonnenstrahlen/den Mondschein durch die Fensterscheiben genießen und lauschen. Das Musikmagazin »Rolling Stone« hat unter dem Titel »In my Room« eine neue Konzertreihe ins Leben gerufen. Auf Instagram geben Musiker*innen wie Angelique Kidjo und John Fogerty »private« Live-Konzerte. Auch der kleine Neuköllner Jazzclub Donau115 hat nun einen eigenen Klimperkanal: DONAU115TV, auf dem der Jazz auch unter Quarantäne weitergeht.

Von der Homepage zur Home-Stage geht es in Sachen Theater: Die Plattform Nachtkritik stellt unter nachtkritikstream einen digitalen Spielplan aus Livestreams und Aufzeichnungen von Inszenierungen zur Verfügung.

Nach dem Genuss kann es dann durchaus politisch werden: Um 19 Uhr veröffentlichen der Künstler Jonas Staal und der Anwalt Jan Fermon eine Sammelklage, mit dem Ziel, das soziale Netzwerk Facebook in Gemeinbesitz zu überführen und es der Kontrolle seiner Nutzer*innen zu unterstellen. Die Aktion ist Teil des Programms »Spy on me 2« des Berliner HAU. Die Diskussion rund um »Collectivize Facebook« wird live gestreamt (bei der Google-Tochter Youtube) und die Anklageschrift selbst wird ebenfalls für alle einsehbar online zu finden sein. Staal und Fermon laden bei ihrer Kampagne gegen Facebook dazu ein, sich ihrer Sammelklage gegen das Unternehmen anzuschließen, die im September 2020 in Genf beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingereicht werden soll. nd