Der Mensch gewöhnt sich an alles, sagt man so schön. Dagegen müssen wir uns jetzt innerlich stemmen.

Von Florian Schmid

Wer im Kapitalismus lebt, hat gelernt, mit Zwängen umzugehen. Das zeigt der lange und schmerzhafte Weg von der mit Vertreibung, Arbeitshaus und Brandeisen verordneten Lohnarbeit der frühen Neuzeit bis hin zur neoliberalen »Selbstverwirklichung« im Job. Wir haben komplexe kulturelle Praktiken entwickelt, die uns mit den Zwängen des Lohnarbeitsdaseins nicht nur klarkommen lassen, sondern uns helfen, dieselben zu verinnerlichen, ihnen gar positive, identitätsstiftende Seiten abzugewinnen.

So werden Zwänge schnell rationalisiert als das »Beste, was mir je passiert ist«. Die Fähigkeit, mit einer aufgezwungenen Situation umzugehen, wird als Stärke und Selbstermächtigung verstanden. Der spanische Soziologe Cesar Rendueles findet es in seiner Studie über den Kanaillen-Kapitalismus (2018) »irritierend, dass wir am Arbeitsplatz, wo wir einen großen Teil unserer Zeit verbringen, Formen der Unterordnung akzeptieren, die wir in jedem anderen Bereich unseres Lebens als abstoßend empfinden würden.«

Mit diesen Zwängen gehen wir also auf eine verblüffend konstruktive Weise um. Sie lösen zwar Ängste aus, aber nicht selten werden diese als mangelnde Anpassungsfähigkeit verstanden und auch von Psychologen so diagnostiziert. Ein ganzes Genre von Ratgeberliteratur ist darauf angelegt, Modelle der Anpassung anzubieten. Dabei zu helfen, sich diesen Konstellationen aus gesellschaftlichen Zwängen, Ängsten und daraus resultierenden emotionalen, psychischen und psychosomatischen Problemen zu arrangieren.

Für die derzeit verordneten, täglich sich mehrenden Zwänge des Ausnahmezustands fehlen derartige Bearbeitungsmuster noch völlig. Bisher wirksame Muster sozialer, kultureller und politischer Stressbewältigung laufen ins Leere. Deswegen machen die aktuellen Ereignisse rund um die Coronaviruskrise vielen Menschen schlicht Angst. Sie sind mit einem Bündel sich mit enormer Geschwindigkeit entwickelnder alltagsprägender Zwänge konfrontiert, ohne dass sie bislang Routinen hätten, mit diesen umzugehen.

Diese Routinen aber werden sich in den kommenden Wochen entwickeln. Unter dem Eindruck eines kaum hinterfragbaren moralisch-autoritären Diskurses werden sich mentale Mechanismen und Verhaltungsmuster einschleifen, die jedem Wunsch oder Bedürfnis ein »darf ich das?« voranstellen. Die alte Fabel vom »Gesellschaftsvertrag«, in dem die Menschen aus Vernunft ein Stück ihrer Freiheit auf den Staat übertragen, ist dabei, sich erlebbar umzukehren: Nun wird Freiheit zunehmend als etwas erfahren, das von oben gewährt werden muss. Das wir uns von den Mächtigen nur ausgeliehen haben, stets unter Vorbehalt. Das wirkt schon beim Schreiben dieser Zeilen: Sind solche Gedanken überhaupt noch legitim? Oder, wie Sascha Lobo jüngst fragte, quasi schon Beihilfe zum Massenmord?

Ohne jede Debatte werden Expertengremien Unmengen an sensiblen Daten überlassen. Vorboten einer Denunziationskultur zeichnen sich ab. Unter Druck geratene Regierungen wie in Chile, Irak oder auch in China können durchregieren. In Ungarn und Bulgarien werden die Umstände für grundsätzliche Demokratiebeschneidungen genutzt.

Die Welt werde nach der Krise »ganz anders aussehen«, verkündet gebetsmühlenartig der rechte Wiener Kanzler Sebastian Kurz. Täglich hören wird ähnliche Prognosen. Sie könnten recht behalten. Nämlich in dem Sinn, dass wir den Umgang mit dem Ausnahmezustand so weit routinisieren und verinnerlichen, dass uns dieses »darf ich das?« ähnlich selbstverständlich wird wie jene Unverschämtheiten des kapitalistischen Arbeitslebens, die wir so klaglos hinnehmen. Politik als streitbasierter Aushandlungsprozess könnte so einer konformistischen Einheitsfront weichen.

Wer jetzt lernt, aus dem Gegebenen »das Beste für sich« herauszuholen und mit den »Herausforderungen unserer Tage« konstruktiv umzugehen, läuft Gefahr, sich an der Erfindung von Normalisierungspraktiken einer solchen Erlaubnisgesellschaft zu beteiligen. »Eine Gesellschaft, die im ständigen Ausnahmezustand lebt, kann keine freie Gesellschaft sein«, notiert der italienische Philosoph Giorgio Agamben. Die Coronakrise ist ein radikales politisches Ereignis, auch wenn sie ständig »heruntergebrochen« und dabei depolitisiert wird. Diese politische Dimension nicht jeden Tag auszudiskutieren, ist brandgefährlich.