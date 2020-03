Herr Mosekund hatte sich, nachdem ein medizinischer Notstand ausgerufen worden war, sozial isoliert und verließ seine Wohnung kaum noch. Am öffentlichen Leben nahm er teil, indem er aus dem Fenster schaute. Eines Tages sah er einen Nachbarn stundenlang reglos auf der Bank vor dem Haus sitzen. Herr Mosekund wusste, dass der Mann als Pförtner in einer Behörde tätig war. Was tut er da?, fragte sich Herr Mosekund, bis ihm die Erleuchtung kam. Natürlich, dachte er, sie haben ihn in Homeoffice geschickt, und nun arbeitet er zu Hause.