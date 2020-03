28.03.2020, USA, Joint Base Andrews: Donald Trump, Präsident der USA, beantwortet vor seiner Abreise, vom Militärflugplatz der US Air Force nach Norfolk, die Fragen von Journalisten. Das Lazarettschiff «USNS Comfort» der US-Marine liegt dort bereit für den Weg nach New York. Das Lazarettschiff soll dort Krankenhäuser entlasten, in denen Covid-19-Patienten behandelt werden.

Foto: Jim Watson/Pool AFP/dpa