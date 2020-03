Was soll man tun, wenn man jetzt so viel zu Hause bleiben muss?

Heute bringt eine Initiative die Lesungen mittelfränkischer Autor*innen live direkt in Ihr Wohnzimmer. So unkompliziert wie möglich. Ab 17 Uhr können alle Literaturinteressierten auf Facebook bei den Live-Lesungen LITLOK 2020 dabei sein. Unter anderem lesen Schriftsteller*innen wie Pauline Füg, Nataša Dragnić, Kathi Mock, Leonhard F. Seidl, Andreas Thamm. Deren Werke reichen von Gegenwartsliteratur über Lyrik bis hin zum Poetry-Slam.

Zusätzlich zur regionalen Literaturszene gibt es noch Wohnzimmerkonzerte, vor allem über die Webseite der Dresdener Semperoper. Dort spielt etwa Uwe Kroggel, stellvertretender Solocellist der Sächsischen Staatskapelle Dresden, das erste Wohnzimmerkonzert auf dem Cello: Camille Saint-Saëns’ »Der Schwan« aus dem »Karneval der Tiere«. nd