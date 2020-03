Bordelle zu Obdachlosenunterkünften! Nach diesem Motto hat der Prager Oberbürgermeister den größten Rotlichtbetrieb der Stadt zumindest temporär um seine Räumlichkeiten gebracht. Nun sollen in dem Gebäude des ehemaligen Schlachthofs der Stadt Obdachlose in Corona-Quarantäne einquartiert werden. Wer weiß, ob dieses Beispiel auch in Berlin Schule macht. Immerhin gibt es mit dem Artemis einen ähnlichen Horizontalbetrieb, dem derzeit die Geschäftsgrundlage entzogen ist. Ausreichend Duschen und Betten deutlich jenseits des Jugendherbergs-Chics der regulären Unterkünfte dürfte es dort geben. Und wer weiß, welche Vorräte an Desinfektionsmitteln noch in diesem und ähnlichen Schuppen lagern. Jetzt, wo jeder Milliliter gebraucht wird. Und Küchenrollen! Von Klopapier und Taschentüchern ganz zu schweigen. Da schlummern wertvolle Ressourcen an der Autobahn, nicht nur in Berlin. Es ist höchste Zeit, dass die Politik die Schätze hebt! nic