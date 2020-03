Foto: nd

Seit 1. März 2020 gilt in Deutschland eine Impfpflicht gegen Masern. Nach wie vor gibt es Unsicherheiten, denn nicht nur Kinder, auch einige Erwachsenengruppen müssen nachweisen, dass sie immun gegen die Krankheit sind. Fragen & Antworten stehen im nd-ratgeber.

Soziales: Rund um die Pflege – Vom Krankenhaus ins Heim? Alle Krankenhäuser sind verpflichtet, die lückenlose Anschlussversorgung ihrer Patienten zu organisieren. Die Anschlussversorgung wird mit dem sogenannten Entlassmanagement geregelt. Der Teilnahme daran müssen der Patient oder sein gesetzlicher Vertreter bei der Aufnahme ins Krankenhaus schriftlich zustimmen. Lehnen sie das ab, kann es zu Verzögerungen bei der Anschlussversorgung kommen. Das Entlassmanagement gilt auch für jene, bei denen sich während der Behandlung eine Pflegebedürftigkeit abzeichnet. In diesem Fall muss der Gutachter innerhalb einer Woche den Patienten im Krankenhaus aufsuchen. Ist dieser nicht ansprechbar, kann nach Einsicht in die Patientenakte entschieden werden, ob Pflegebedürftigkeit vorliegt.

Arbeit: Homeoffice in Zeiten von Corona – Während einer Quarantäne sicher daheim arbeiten. Im Angesicht der Corona-Pandemie empfehlen Gesundheitsexperten jedem, dem es möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber während Büros leer sind und Mitarbeiter sich zu Hause in Quarantäne begeben, müssen wir keine Abstriche bei der Online-Sicherheit machen, um unsere Gesundheit zu schützen. Man kann online sicher und geschützt unterwegs sein, während man das Ende der Corona-Krise von zu Hause aus abwartet.

Wohnen: Verzicht auf Eigenbedarfskündigung – Gültigkeit auch nach Verkauf einer Immobilie. Vermieter können ihren Mietern schriftlich zusichern, dass sie wegen Eigenbedarfs auf Dauer oder bis zu einem bestimmten Termin nicht kündigen werden. Daran ist auch ein späterer Erwerber der vermieteten Wohnung oder des Mietshauses gebunden.

Grund und Haus: Nutzer von Wochenendgrundstücken und Kleingärten angesichts der Corona-Einschränkungen – Darf man zeitweise auf die Datsche umsiedeln? Angesichts der Corona-Einschränkungen suchen vor allem die Nutzer von Wochenendgrundstücken und Kleingärten den Ausweg in die Natur. Geht das problemlos? Antworten gibt der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN).

Familie und Steuern: Steuertipp – Kosten für Medikamente von der Steuer absetzen? Kopfschmerztabletten, Nasenspray oder Hustensaft: Eine Hausapotheke hilft schnell bei kleineren Alltagskrankheiten. Die Kosten dafür lassen sich von der Steuer absetzen, wenn der Arzt die Medikamente verschrieben hat.

Geld und Versicherungen: Zinsanpassung (Teil 1) – Banken sollen Kunden ansprechen. Banken müssen ihre Kunden über unwirksame Zinsklauseln in Prämiensparverträgen informieren – und ihnen angemessene Lösungen anbieten. Die Finanzaufsicht warnt vor unwirksamen Zinsklauseln in Sparverträgen. Genaue Vorgaben werden in Kürze vom Oberlandesgericht Dresden erwartet. Die Fakten vermittelt unser Finanzexperte.

Verbraucherschutz: Fluggastrechte – AirHelp klagt gegen Ryanair. Die Airline Ryanair weigert sich, trotz EU-Rechtssprechung ihre Passagiere für Flugausfälle aufgrund von Streiks zu entschädigen. Nunmehr zieht AirHelp, die weltweit größte Organisation für Fluggastrechte, vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe.