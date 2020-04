Wolfgang Gesierich, Chefarzt der Pneumologie (r), Reza Ghotbi, Chefarzt der Gefäßchirurgie und Ärztlicher Direktor der Klinik, geben am Helios Klinikum München West ein Statement vor der Presse ab. Foto: dpa/Matthias Balk

12.45 Uhr: Giffey: Mehr Anrufe beim Hilfetelefon für Familien

Viele Familien sind durch die Corona-Krise besonders belastet und suchen deshalb verstärkt telefonische Beratung. »Wir stellen fest, dass es bei dem Hilfetelefon 'Nummer gegen Kummer' einen Anstieg der Anrufe um mehr als 20 Prozent gibt«, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Freitag zu »Zeit Online«. »Es rufen sowohl mehr Kinder als auch mehr Eltern an.«

Das vom Familienministerium geförderte Hilfstelefon ist das größte kostenfreie telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland. Giffey schloss nicht aus, dass die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, auch für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen geöffnet werden könnte.

»Ob es eine Notbetreuung für all diese Kinder geben sollte, hängt vor allem davon ab, wie lange der Ausnahmezustand noch dauert« sagte Giffey. Derzeit rechne man mit einer Schließzeit von fünf Wochen. Das entspreche in etwa den Sommerferien und sei noch vertretbar. »Danach muss die Lage neu bewertet werden.«

10:50 Uhr Gut 18.500 Corona-Infektionen und 220 Tote in NRW

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag auf 18.534 gestiegen. Demnach erhöhte sich die Zahl von Donnerstag auf Freitag (10.00 Uhr) um 1280 Fälle, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Während der Anstieg der Fallzahlen von Sonntag bis Mittwoch noch unter der Tausender-Marke blieb, lag er seitdem konstant bei über Tausend Fällen pro Tag. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 23 auf nun 220.

Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg waren am Freitag (10.00 Uhr) 1406 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Einen Tag zuvor waren es noch 1377 - ein Anstieg von 29. Zudem zählte das Ministerium 40 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Heinsberg. Am Mittwoch waren es 39.

Das NRW-Gesundheitsministerium führt eigenen Angaben nach bisher keine Statistik über genesene Corona-Patienten. Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsministerium einmal am Tag um 11.30 Uhr die Fallzahlen und werktags zweimal - jeweils morgens und nachmittags. dpa/nd

10:08 Uhr: EU-Kommission gibt grünes Licht für Corona-Kreditnotprogramme der Bundesländer - Auch landeseigene Förderbanken dürfen Sonderdarlehen für Unternehmen vergeben

Berlin. Auch die Förderbanken der Bundesländer können im Kampf gegen die ökonomischen Folgen der Coronakrise jetzt spezielle Niedrigzinsdarlehen nach dem Vorbild der bundeseigenen KfW vergeben. Das teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin mit. Demnach genehmigte die EU-Kommission in Brüssel die Regelung am Donnerstagabend und machte damit den Weg für die sofortige Umsetzung entsprechender Kreditprogramme im Zuge der Nothilfe frei.

»Neben dem KfW-Sonderprogramm 2020 ist das ein weiterer wichtiger Baustein, um den Unternehmen einen schnellen Zugang zu mehr Liquidität zu ermöglichen«, erklärte Altmaier. Er freue sich darüber, dass die EU-Kommission die Regelung so schnell gebilligt habe. Die Zustimmung der Kommission war nötig, weil sie in der EU das letzte Wort bei Fragen rund um die staatliche Stützung von Unternehmen hat. Das soll unfairen Protektionismus verhindern.

Die Kreditlinien zu Sonderkonditionen sind ein Baustein in dem in den vergangenen Wochen aufgespannten Stabilisierungsschirm für Firmen, die durch die Auswirkungen der Corona-Krise in finanzielle Probleme geraten. Derzeit stehen auch in Deutschland weite Teile des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft still. Die KfW startete auf Bundesebene ein Sonderprogramm, über das Unternehmen nun sehr zinsgünstige Kredite zu Sonderkonditionen erhalten können.

Die Förderbanken der Länder wollen ergänzend ähnliche Programme auflegen, um plötzlich in Not geratenen Firmen dringend nötige Investitionen und Betriebsmittel zu bezahlen. Daneben haben Bund und Länder diverse weitere Hilfen für Betriebe gestartet - darunter auch einmalige Sofortzuschüsse, die auch nach der Corona-Krise nicht zurückgezahlt werden müssen. AFP/nd

09.30 Uhr: Trump-Konzern bittet Deutsche Bank um Aufschub von Kreditraten

Die Familienholding von US-Präsident Donald Trump will wegen der Corona-Krise laut einem Bericht einen Aufschub von Kreditzahlungen erreichen. Die Trump Organization, in der Trumps Geschäftsimperium gebündelt ist, habe die Deutsche Bank Ende März kontaktiert, um über eine verlängerte Frist für fällige Raten zu verhandeln, meldete die »New York Times« am Donnerstag. »In diesen Tagen arbeiten alle zusammen. Mieter mit Vermietern, Vermieter mit Banken«, erklärte Trumps Sohn Eric auf AFP-Anfrage. »Die ganze Welt arbeitet zusammen im Kampf gegen diese Pandemie.«

Die Trump Organization, die seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten von dessen Söhnen Eric und Donald Jr. geleitet wird, schuldet der Deutschen Bank laut »New York Times« noch hunderte Millionen Dollar. Die Coronavirus-Krise beschert auch dem Hotel-Imperium der Trump-Familie herbe Einbußen. Wegen der Pandemie ist der Betrieb in einer Reihe von Trump-Anlagen gestoppt oder zumindest stark eingeschränkt worden. Wegen der Corona-Krise bat die Trump Organization laut »New York Times« auch die Behörden in Palm Beach County im US-Bundesstaat Florida, die Pachtzahlungen für das Gelände des Trump International Golf Clubs aussetzen zu können. Bei den Verhandlungen konnte der Konzern demnach aber bislang keine Zugeständnisse erreichen.

Arbeitsminister fordert Überprüfung des Gesundheitssystems nach Überwinden der Krise - Heil : Einige Krankenhäuser wurden kaputtgespart

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat für die Zeit nach der Corona-Krise eine Überprüfung des deutschen Gesundheitssystems gefordert. »Wir müssen einfach darauf reagieren, dass Gesundheit kein rein marktwirtschaftliches Gut sein kann«, sagte Heil der »Rheinischen Post« vom Freitag. Über die Trägerstruktur von Krankenhäusern müsse in den Kommunen entschieden werden. Grundsätzlich gelte aber, dass es eine staatliche Gewährleistungsverantwortung gebe.

Heil verlangte, der öffentliche Bereich müsse gestärkt werden. »Einige Krankenhäuser sind kaputtgespart worden.« Es müsse darüber gesprochen werden, »ob wir nicht dauerhaft mehr für Gesundheit und Pflege ausgeben müssen«. Die Gesellschaft müsse auch begreifen, dass Pfleger und auch Verkäuferinnen - die »jetzigen Helden des Alltags« - besser bezahlt werden müssten.

Für die Hochphase der Corona-Krise lehnte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Heil eine Diskussion über den Vorstoß von Parteichefin Saskia Esken zu einer Vermögensabgabe für Reiche ab. »Jetzt geht es erst mal darum, die Schutzpakete umzusetzen, die wir gerade erst beschlossen haben.« Über den Lastenausgleich werde nach der Krise zu reden sein. Auch hier sei Solidarität gefragt. Denn es werde hohe wirtschaftliche Verluste geben, Unternehmen würden Gewinn- und Umsatzeinbrüche, Beschäftigte Lohneinbußen und der Staat weniger Ressourcen haben, warnte Heil.

Agenturen/nd