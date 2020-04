Liebe Leserinnen, liebe Leser, in der kommenden nd-Commune wollen wir darüber berichten, wie Sie mit der Corona-Krise zurechtkommen. Was Sie gegen den Corona-Koller tun, was Sie anderen Leserinnen und Lesern empfehlen würden. Verraten Sie es uns!

Schicken Sie uns unter ndcommune@nd-online.de bis zum 15. April Ihre Texte mit bis zu 1000 Zeichen.

.

Unsere Postadresse:

Neues Deutschland

Kennwort: Coronamodus

Franz-Mehring-Platz 1

10243 Berlin

Bitte bleiben Sie gesund. Es freuen sich auf Ihre Beiträge:

Katja Chouduri (nd-Commune) / Heidi Diehl (Redakteurin)