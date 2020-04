Ein Vater sitzt auf dem Holzfußboden, vor sich der aufgeklappte Laptop. Mit dem rechten Arm bedient er die Tastatur, im linken hält er einen Säugling. Direkt neben ihm, an die Bettkante gelehnt, hockt ein etwas älteres Kleinkind. Büroutensilien wie Papier, Terminkalender, Stift und Smartphone verteilen sich auf dem Parkett - und komplettieren das Bild eines überforderten Heimarbeiters.

So kündigt der »Focus« in Corona-Tagen eine Titelgeschichte über »das Büro der Zukunft« an. In der Vergangenheit waren auf derart abschreckenden Fotos stets Mütter zu sehen. Sie sollten die Schwierigkeiten illustrieren, die Frauen mit der Vermischung von Erwerbsarbeit und Familie hatten. Nun ist erstmals eine nennenswerte Zahl von Männern in einer ähnlichen Lage - weil ihre Arbeitgeber sie nach Hause geschickt haben.

Heimarbeit, einst mit der Armut aufständiger schlesischer Weber oder prekär beschäftigten Näherinnen assoziiert, ist plötzlich geadelt. Sie gilt als die einzige Möglichkeit, Teile der Wirtschaft angesichts von »Kontaktverboten« am Laufen zu halten. So »neuartig« der Virus, so neuartig ist angeblich auch die Arbeitsform. Zumindest in der Wahrnehmung konservativer Manager und traditioneller Betriebsleitungen, die bisher dem Präsenzfetisch anhingen. Dieser steht nun im Verdacht, die Ausbreitung einer Seuche zu beschleunigen.

Lediglich zwölf Prozent der Beschäftigten arbeiteten bisher gelegentlich zu Hause. Dabei wäre dies bei 40 Prozent möglich, ergab eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Bei der Homeoffice-Nutzung liegt Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt. Als der SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil vergangenes Jahr einen Gesetzentwurf vorlegte, der ein Recht darauf verbindlich garantieren sollte, stieß er beim Koalitionspartner CDU/CSU auf heftigen Protest. Unternehmerlobbyisten warnten vor zu großen Spielräumen bei der Zeitgestaltung; Vorgesetzte argumentierten, dass Beschäftigte nur im betrieblichen Umfeld effektiv kontrollieren könnten.

Auch im Gewerkschaftslager waren viele skeptisch, wie eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung vergangenes Jahr offenbarte. Unter der titelgebenden Frage »Weniger Arbeit, mehr Freizeit?« diskutierte Yvonne Lott die Chancen und Risiken der »Entgrenzung« von Beruf und Privatleben. Die Wissenschaftlerin thematisierte, »wofür Mütter und Väter flexible Arbeitsarrangements nutzen« - und kam dabei, was das Verhalten der Männer angeht, zu wenig schmeichelhaften Ergebnissen. Die griffen viele Medien begierig auf: »Heimarbeit kann Müttern schaden« oder »Homeoffice wird zur Falle« lauteten die Schlagzeilen. Die Botschaft: Väter verwenden die stärker selbstbestimmte Zeit zu Hause nicht für private Sorgetätigkeiten, sondern für betriebliche Überstunden. Und auf keinen Fall wollen sie so arbeiten wie auf dem »Focus«-Titelbild.

Mit dem Laptop am Wohnzimmertisch oder in der Küche zu sitzen, umgeben von Kleinkindern oder wie derzeit von ausgesperrten Schülerinnen und Schülern, war auch für Frauen nie attraktiv. Sondern eine Notlösung: Mütter arrangierten sich damit, weil Firmen ihre Partner für unabkömmlich erklärten. Die Blockade der Chefs passte manchen Männern durchaus ins Konzept. Denn das Büro bildete für sie einen Fluchtpunkt, hier waren sie unbehelligt von privaten Verpflichtungen. Die Anwesenheit der Liebsten beschränkte sich auf den Bilderrahmen hinter dem Schreibtisch.

Wie nach der Einführung der entlohnten Elternzeit machen Väter derzeit ungewohnte und teils durchaus inspirierende Erfahrungen. Sie merken, wie viel Zeit und Nerven das aufreibende Pendeln zum Arbeitsplatz schon immer gekostet hat. Sie haben einen engen alltäglichen Kontakt zu ihren Kindern. Viele übernehmen einen Teil der Betreuung oder unterstützen beim Homeschooling. Sie erleben aber auch die Schattenseiten der Heimarbeit. Mit Kollegen zu diskutieren, während im Hintergrund ein Baby schreit oder ein Kind dazwischenredet, wirkt nicht sonderlich professionell - auch wenn es in der aktuellen Ausnahmesituation meist toleriert wird.

Homeoffice ist ohnehin ein Privileg, sie ist nur in »digitalisierten« Berufen möglich. Automobilwerker, Pflegekräfte, Busfahrer oder Kassiererinnen können ihre Schicht nicht einfach nach Hause verlegen. Die Arbeit daheim birgt zudem, darauf haben die Gewerkschaften stets hingewiesen, auch Gefahren: Mehrarbeit, Verstöße gegen die Arbeitszeitordnung und den Gesundheitsschutz, ständige Erreichbarkeit im Stand-by-Modus rund um die Uhr.

Was also folgt aus Corona für die künftige Organisation der Erwerbswelt? Was könnte sich ändern in der Zeit danach? Eine wichtige Erkenntnis lautet: Homeoffice geht doch. Die Bedenkenträger sind auf dem Rückzug. Es spricht sich herum, dass sich so manche quälende Sitzung sehr effektiv per Videokonferenz erledigen lässt. Wenn Beschäftigte weniger pendeln und seltener Geschäftsreisen machen müssen, ist das auch klimapolitisch zu begrüßen. Nicht zu vergessen sind die Impulse für ein gerechtes Geschlechterverhältnis: Homeoffice erweitert, trotz der sich zeigenden Probleme, die Möglichkeiten einer besseren Balance von Beruf und Privatleben - für Frauen wie Männer.