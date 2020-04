Kugeln sind höchst interessant. Je mehr sie ins Rollen kommen, desto schwerer sind sie aufzuhalten. Geht man auf ihrer Oberfläche immer geradeaus, bewegt man sich trotzdem im Kreis. Und um sie wieder aufwärts zu bringen, bedarf es oft sehr viel Kraft: kleinste Schritte der Wissenschaft, die denen des Sisyphos gleichen. Da man sich jenen aber nach dem in diesen Zeiten wiederentdeckten Autor der »Pest« durchaus als glücklichen Mann vorstellen darf, liegt auch die Hoffnung nicht fern, dass es mit der Kugel jetzt bald wieder aufwärts geht. Doch obwohl es sich bei Albert Camus um einen durchaus passablen Torwart handelte, dreht es sich nicht um einen Fußball - auch wenn viele seiner Protagonisten derzeit so störend klingen, als bliesen sie durch jene Vuvuzelas, die auf dem derzeit allgegenwärtigen Kügelchen sitzen. Ja, da fallen viele Masken, obwohl die gerade so knapp sind: Die Kugel muss rollen, rollen, rollen - so lange im Kreis, bis nichts mehr geht. stf