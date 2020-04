Was soll man tun, wenn man jetzt so viel zu Hause bleiben muss?

Die Tanzkompagnie Toula Limnaios zeigt jede Woche ein anderes Online-Programm. In dieser Woche »tempus fugit«, eine der erfolgreichsten Inszenierungen der cie. toula limnaios, mit der sie seit 2016 auf Welttournee sind. Im Internet wird zum ersten mal öffentlich die Filmfassung gezeigt, die ganz besondere Einblicke in dieses Stück gewährt und eine intime Nähe zu den Interpreten ermöglicht. Angeschaut werden kann der Film noch bis Freitag unter: https://toula.de/online-programm.

Die Berliner Schaubühne macht einfach weiter Theater. Fast jeden Tag ist eine andere Inszenierung online zu sehen. An diesem Dienstag, »Der einsame Weg« von Arthur Schnitzler in der Regie von Andrea Breth. In den Rollen unter anderem Peter Simonischek und Libgart Schwarz. Das Stück dauert zirka 170 Minuten. Premiere war am 30. September 1991 an der Schaubühne am Lehniner Platz. Am 14. April ist das Stück zwischen 18.30 Uhr und 24 Uhr abrufbar unter: www.schaubuehne.de/de/start/index.html

Mit einem Trailer und einer Fotogalerie macht die Klassik Stiftung Weimar einen Einblick in die restaurierten historischen Dichterzimmer im Stadtschloss möglich. Video und Bilder seien auf der Internetseite der Stiftung abrufbar. Eigentlich sollten die Zimmer, die zu Ehren von Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder, Schiller und Goethe errichtet wurden, ab Ostern für kleine Gästegruppen zu Führungen wieder geöffnet werden. Nun sollen die digitalen Angebote zumindest einen ersten Eindruck vermitteln: https://www.klassik-stiftung.de/startseite/digital/

Mit 17 besonderen Lesungen im Internet erinnert das Lübecker Günter Grass-Haus in dieser Woche an den fünften Todestag des Literaturnobelpreisträgers. Er starb am 13. April 2015 in Lübeck. Der Theater- und Filmschauspieler Jens Harzer liest jeweils die erste Seite aus sämtlichen Prosawerken von Günter Grass. Wer jetzt noch Lust hat schaut hier: https://grass-haus.de/jens-harzer-liest-guenter-grass?spid=0. nd