Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin. Trotz der prinzipiellen Übereinkunft von Bund und Ländern über eine behutsame Wiederöffnung der Schulen geht die SPD-Vorsitzende Saskia Esken von einem langen coronabedingten Notbetrieb aus. »Es wird auf lange Sicht keine Rückkehr zum gewohnten Unterrichtsgeschehen geben«, sagte die frühere baden-württembergische Landeselternvertreterin dem »Handelsblatt«. »Das Gebot der Stunde heißt also weiterhin digital gestütztes Lernen.« An diesem Donnerstag befassen sich mehrere Landeskabinette mit der praktischen Umsetzung der Beschlüsse.

Für die Wiederöffnung der Schulen sind nach Einschätzung der Lehrer-Gewerkschaft GEW zwei Wochen Vorlauf nötig. »Dafür braucht es eine sorgfältige Vorbereitung«, erklärte die Vorsitzende Marlis Tepe in der »Passauer Neuen Presse«. Die Schulen müssten Unterricht in Kleingruppen organisieren, damit der Abstand eingehalten werden könne. Die Gesundheitsämter müssten Gesundheitschecks vornehmen: »Es braucht ausreichend Seife und Einmalhandtücher. Die Toiletten müssen mehrmals am Tag gereinigt, Türgriffe desinfiziert werden.«

Der Vorsitzende des Bundeselternrats, Stephan Wassmuth, zweifelt an der Umsetzbarkeit in so kurzer Zeit. »Es ist ausgeschlossen, dass die Schulen ihre oft maroden sanitären Einrichtungen bis zum 4. Mai so in Ordnung bringen, wie es in dieser Pandemie-Situation nötig wäre«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). »Es fehlt oft schon an warmem Wasser in den Toilettenräumen - von Waschbecken in den Klassenräumen möchte ich gar nicht sprechen.«

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder vereinbarten am Mittwoch erste Schritte hin zu einer vorsichtigen Öffnung von Schulen und Geschäften - die Kontaktbeschränkungen sollen aber mindestens bis zum 3. Mai in Kraft bleiben. Ab dem 4. Mai soll der Schulbetrieb langsam wieder losgehen. Unterrichtet werden können »prioritär« die Abschlussklassen, zudem die Klassen, die im nächsten Jahr vor dem Abschluss stehen, sowie die letzten Klassen der Grundschulen, heißt es in dem Beschlusspapier. Die Kultusminister sollen bis zum 29. April ein Konzept zu Hygiene- und anderen Schutzmaßnahmen für die Schulen vorlegen. Die Notbetreuung in Kitas soll auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden.

Außerdem werden die Beschränkungen für den Einzelhandel werden gelockert: Alle Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen wieder öffnen dürfen, zudem - unabhängig von der Fläche - Autohäuser, Fahrradläden und Buchhandlungen. Voraussetzung ist in allen Fällen eine »Steuerung des Zutritts« und die »Vermeidung von Warteschlangen«. Agenturen/nd