»Riesig« sei die Motivation der Kolleginnen und Kollegen, »endlich wieder loszulegen«. VW-Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh freut such über die Entscheidung, die vor einem Monat gestoppte Produktion bei der Marke Volkswagen wieder anzufahren. Am 17. März gab der Konzern bekannt, dass fast alle Werke pausieren, um einer Ausbreitung des Coronavirus zu begegnen.

Neu gestartet, so verlautete aus Wolfsburg, werde »stufenweise« mit der Produktion von Volkswagen-Pkw am kommenden Montag im sächsischen Zwickau, wo das Elektroauto ID3 entsteht, und in Bratislava in der Slowakei. Am 27. April beginne der Wiederanlauf in den übrigen deutschen Werken sowie in Portugal, Spanien, Russland und den USA. Im Mai sollen sich dann nach und nach auch die Bänder in Südafrika, Brasilien und Mexiko wieder bewegen.

Für die Werke in Deutschland gilt laut VW-Markenchef Ralf Brandstätter allerdings weiter Kurzarbeit. Die Zahl der davon Betroffenen werde »je nach Anlauf schrittweise zurückgefahren«, so der Manager. Sein Kollege Andreas Tostmann, im Vorstand für Produktion und Logistik verantwortlich, betont: Die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe jetzt oberste Priorität. Deswegen sei mit Blick auf Corona ein »100-Punkte-Plan« erarbeitet worden.

Mit diesem Plan, ergänzt Betriebsratschef Osterloh, werde das Infektionsrisiko in den Produktionsstätten so gering wie möglich gehalten. »Das setzt einen Standard in der Industrie«, so der Gewerkschafter. Solch einen Neustart gebe es ja nach jedem Werksurlaub, also habe Volkswagen entsprechend große Erfahrung, kommentierte Osterloh die Wiederaufnahme der Produktion. Mit Blick auf die Pandemie müsse man allerdings »die Routine anpassen«. »Machen wir uns nichts vor«, räumte Osterloh ein, »anfangs werden die neuen Abläufe bei den Kolleginnen und Kollegen Fragen und Bedenken auslösen.«

Immerhin habe die Belegschaft unter den Umständen, die die Coronakrise mit sich bringt, noch nie Fahrzeuge entwickelt, gebaut und vertrieben. »Ich erwarte daher von den Führungskräften, für die nötige Vertrautheit mit den neuen Prozessen zu sorgen«, sagte Osterloh. Zeit für Antworten auf die Fragen der Beschäftigten sei jetzt wichtiger als die täglichen Produktionszahlen.

Zur Frage, wie sich der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau gestalte, nannte Manfred Wulff, Betriebsrat im Werk Emden, dem NDR ein Beispiel: In jener Produktionsstätte im Norden Niedersachsens solle jeweils nur eine Schicht an einer Fertigungslinie tätig sein. Am ersten Tag werden die Karosserien gebaut, am zweiten wird lackiert, am dritten erfolgt die Montage der Autos. Die Bänder werden langsamer laufen, damit die Beschäftigten öfter ihre Hände desinfizieren können. Zudem sind Arbeitsplätze, wo sich die gebotenen Mindestabstände nicht immer einhalten lassen, besonders durch Farben gekennzeichnet, die den Kolleginnen und Kollegen signalisieren: Hier müssen Mundschutz und Handschuhe getragen werden.

Schon vor dem Wiederanlaufen der Bänder in Emden und den anderen Werken, in denen komplette Autos gefertigt werden, hatte das Unternehmen die Produktion von Komponenten für den Fahrzeugbau neu gestartet: so am 6. April in den Werken der Volkswagen Group Components in Braunschweig und Kassel sowie seit dem 14. April auch in den entsprechenden Betriebsstätten in Salzgitter, Chemnitz und Hannover sowie in Polen. Ziel war es dabei, zunächst die Versorgung der Fahrzeugproduktion in China sicherzustellen. Von den dortigen 33 Werken laufen 32 bereits wieder, teilte der Konzern mit. Dabei sei bisher kein einziger Fall von Covid-19 unter der chinesischen Belegschaft aufgetreten.