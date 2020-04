Mehr als 50 000 Einsendungen hat die Online-Meldestelle für Hass und Hetze im Netz hassmelden.de seit ihrer Gründung vor einem Jahr erhalten. Das sind über 4000 Meldungen pro Monat oder 137 pro Tag. Wie viele davon trans Personen betreffen, ist nicht bekannt, Statistiken führt hassmelden.de über Betroffenengruppen ebenso wenig wie andere Meldeportale.

Aus Studien über Hasskriminalität gegen trans Personen sowie von Beratungsstellen weiß man aber: Trans Personen werden online besonders häufig attackiert. Ziel der Angreifer ist es, die Betroffenen aus der Öffentlichkeit zu drängen, sie einzuschüchtern, damit sie sich aus den sozialen Medien zurückziehen. Hater machen alte Fotos der Personen ausfindig, aus Zeiten, als sie noch nicht als trans Personen auftraten. Die Täter suchen zudem nach abgelegten Namen ihrer Ziele - dem sogenannten Deadname - und verwenden diese in ihren Hassposts so oft wie möglich.

Das Ziel: Einschüchterung

Auch Elena Schmidt haben digitale Mobbinggruppen auf dem Kieker. Schmidt, die sich »Die Ellie« nennt, ist 23 und Lehramtsstudentin. Mit ihrem aktuellen Profil ist sie seit Dezember 2017 auf Twitter aktiv. Auf ihrem Profilfoto schaut sie zwischen langen dunklen Locken hervor. Ihren Account nutzt sie unter anderem, um sich mit anderen trans Personen auszutauschen und Seelsorge zu betreiben.

Und dafür erntet sie Hass. »Du kranker Bastard«, ist noch einer der harmloseren Kommentare. Die Accounts, von denen die Hetze gegen trans Personen kommt, nennen sich Rolliüberfahrer, Der Hasstrollverfolgte. Mehrere Accounts wurden explizit angelegt, um Elena Schmidt anzugreifen. Die Namen sind an ihr eigenes Twitterhandle angelehnt, zeigen im Profilbild ein Foto von ihr, als sie noch als Mann auftrat. »Netter Versuch, Herr Schmidt«, steht in der Biografie einer der Accounts und die eindeutige Aufforderung: »Piss dich weg von Twitter du Schmutz«. Der Account wurde mittlerweile gesperrt, ein anderer existiert noch, kann aber nicht mehr öffentlich eingesehen werden.

Schmidt hat diese Accounts meistens ignoriert, höchstens noch blockiert. Im Dezember bekam sie dann eine Nachricht von Twitter: Ihr Account wurde gesperrt. Gerade hatte sie noch über 2000 Follower gehabt, jetzt wurde eine blanke Null angezeigt. Vorgeworfen wurden ihr »missbräuchliches Verhalten und Belästigungen«. Dabei hatte sie nur auf Belästigungen anderer reagiert: Ein Twitter-Nutzer, der gezielt Frauen anschreibt, hatte ein Foto von Schmidt zwischen Fotos von Pornoaccounts gepostet. »Wenn er persönliche Fotos von mir auf seiner Timeline retweetet, erscheinen diese im Kontext zwischen den Pornos als eben solche«, sagt Schmidt. Sie antwortete ihm mit der nicht ganz freundlich formulierten Bitte, sich mit seinen Fantasien anderswo hinzuwenden. Das nutzten andere Twitter-Nutzer offenbar, um in einer konzertierten Aktion - denn nur, wenn viele Menschen den gleichen Tweet melden, wird darauf auch reagiert - den Tweet beim Social-Media-Dienst zu melden, der daraufhin Schmidts kompletten Account sperrte. »Da war alles weg«, sagt Schmidt bei einem Gespräch mit dem »neuen deutschland« im März. Sie kam an ihre Kontakte nicht mehr heran und hatte Angst, dass ihre Follower sich etwas antun, wenn sie sich in schlechten Phasen nicht mehr an sie wenden konnten. Elena Schmidt suchte Rat bei HateAid.

Auch HateAid gibt es noch nicht so lange: seit Juli 2019. Seitdem haben sich 236 Menschen an die Plattform gewandt. Prominenteste Klientin ist Renate Künast. Die Grünen-Politikerin war auf Twitter beschimpft worden und wandte sich daraufhin mit Unterstützung der Beratungsstelle ans Gericht, um die Identität des anonymen Haters ausfindig zu machen.

Der Fall Künast ist exemplarisch: Frauen sind besonders von Hass und Hetze im Netz betroffen. 28,5 Prozent der bisher an HateAid herangetragenen Inhalte waren frauenspezifische Kommentare, davon fünf Prozent Vergewaltigungsdrohungen. Kein einziger der gemeldeten Inhalte war auf Männer bezogener Hass. Neben Frauen sind Minderheiten besonders von Hass im Netz betroffen, berichtet Benjamin Dora, Berater bei HateAid. »Die Menschen, die analog diskriminiert werden, werden es auch im Netz.«

Betroffene reagieren auf Hasskommentare mit Hilflosigkeit, Angst, Wut, sogar psychischen Erkrankungen, sagt Dora. »Hatespeech untergräbt alle vier psychologischen Grundbedürfnisse.« Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ein positives Selbstbild, Sicherheit und Kontrolle. »Viele Betroffene geben sich selbst die Schuld, fragen sich, ob sie dies oder jenes nicht hätten posten sollen, dann wären sie vielleicht in Ruhe gelassen worden«, sagt Dora und zieht als Vergleich den kurzen Rock heran, der Frauen aus Sicht mancher Menschen selbst die Schuld an Belästigungen gibt. »Nein, nein und nochmals nein. Mit einem selbst hat Hatespeech nichts zu tun.«

Hass trifft elf Prozent aller Nutzer

Elf Prozent all derjenigen, die sich im Internet bewegen, haben laut Dora schon einmal Hatespeech erfahren. Diese zu bekämpfen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, meint er. Ein Mittel dazu soll das 2017 verabschiedete Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) sein (siehe Kasten). Es verpflichtet Anbieter sozialer Netzwerke dazu, Hasskriminalität einzudämmen. Die Netzwerke müssen Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben, Inhalte zu melden. Strafbare Inhalte müssen an Vollzugsbehörden weitergeleitet werden. Wie sie das tun und welche Kompetenzen ihnen zustehen, ist umstritten. Mehrere Gesetzesinitiativen sollen hier nun nachbessern. Die Reformen sehen unter anderem Transparenzberichte für die Netzwerkbetreiber vor, in denen sie auch kenntlich machen sollen, welche Nutzergruppen besonders von Hasspostings betroffen sind.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von HateAid sind Ansprechpersonen für Betroffene, helfen ihnen, ihre Profile sicher zu machen, digitale Spuren im Netz zu verwischen und ermöglichen gegebenenfalls Prozesskostenhilfe. Elena Schmidt wollte zunächst vor allem ihren Account zurück. HateAid intervenierte bei Twitter - und drei Monate nach der Sperrung gab der Konzern das Konto tatsächlich wieder frei. »Ich war total überrascht«, sagt Schmidt. Sie machte als erstes Screenshots von möglicherweise strafrelevanten Kommentaren auf ihre Postings und löschte alle eigenen, die verfängliche Wörter beinhalteten und derentwegen sie wieder gesperrt werden könnte. Glücklich ist sie über diese Selbstzensur nicht. Immerhin scheint es zu wirken: Neue Hassmeldungen erhält sie derzeit kaum. Sie hat aber auch alle ihr bekannten Trollaccounts geblockt. Sollten die sie weiter beleidigen, bekommt sie es wenigstens nicht mit.

Aber wie sollten nicht selbst Betroffene auf Hasskommentare reagieren, die sie zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instragram sehen? Blocken, melden und anzeigen hilft auch hier. Initiativen wie ReconquistaInternet oder ichbinhier setzen eher auf Gegenrede. Das hilft, »um zu zeigen, dass es auch andere Positionen gibt und um Fakten richtigzustellen«, findet Benjamin Dora. »Man erreicht damit wahrscheinlich nicht die Hater, aber die stillen Mitlesenden.«