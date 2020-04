Australopithecus afarensis lebte vor mehr als drei Millionen Jahren in Ostafrika und nimmt eine Schlüsselposition im Stammbaum der Homininen ein. Von dieser Art stammen vermutlich alle späteren Homininen ab, einschließlich des Menschen. Eine neue Studie der Paläoanthropologen Philipp Gunz und Simon Neubauer vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig enthüllt, dass Australopithecus afarensis ein affenähnliches Gehirn hatte. Die Wissenschaftler hatten fossile Schädel eines Kindes und mehrerer erwachsener Individuen dieser Urmenschenform mit Computertomographen untersucht. Die Hirnabdrücke lassen ein langes Gehirnwachstum vermuten. Es ist also anzunehmen, dass die Kinder dieser Art so wie bei Menschen lange Zeit auf elterliche Fürsorge angewiesen waren. nd