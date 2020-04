Als Herr Mosekund einen Bekannten zum Spaziergang abholen wollte, blieb er an dessen Wohnungstür stehen und spähte in den Flur. Der Fußboden war bedeckt mit alten Zeitungen, Dokumenten, Tagebüchern und Fotografien. »Was ist denn bei Ihnen los?«, fragte Herr Mosekund. »Ich nutze die Zeit der Isolation zur Selbstreflexion«, antwortete der Bekannte. »Sie wissen schon, die große Herausforderung des Lebens: Finde dich selbst!« - »Also ich«, entgegnete Herr Mosekund, »würde in dieser Unordnung überhaupt nichts finden. Schon gar nicht mich selbst.«