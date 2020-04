Jennifer Morgan tritt von der Spitze des SAP-Konzerns ab. Foto: dpa/Uwe Anspach

Sie war die erste Frau überhaupt an der Spitze eines Dax-Konzerns, nun ist sie die erste Frau, die die Spitze eines Dax-Konzerns verlässt: Nach nur einem halben Jahr als Ko-Vorstandsvorsitzende beim Softwarehersteller SAP scheidet Jennifer Morgan überraschend zum 30. April aus dem Unternehmen aus. Damit wird das nach Börsenwert wertvollste deutsche Unternehmen künftig von Morgans bisherigem Partner Christian Klein allein geführt.

Als Begründung für das schnelle Aus des Konzeptes Doppelspitze, das damals für fast ebenso Furore gesorgt hatte wie die Personalie Morgan, führt SAP die derzeitige Corona-Krise an. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es: »Mehr denn je verlangt die aktuelle Situation von Unternehmen schnelles, entschlossenes Handeln und eine klare, hierbei unterstützende Führungsstruktur.« Die Entscheidung zurück zum Modell eines alleinigen Vorstandssprechers sei daher früher als geplant gefallen, »um in dieser beispiellosen Krise eine starke, eindeutige Führungsverantwortung sicherzustellen.«

Mag man Statements und Tonfall der Mitteilung glauben, erfolgte die Trennung von Morgan nicht im Streit. SAP-Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner dankte »Jennifer für ihr Engagement an der Spitze von SAP, insbesondere dafür, was sie für das Unternehmen, unsere Mitarbeiter und Kunden getan hat.« Christian Klein dankte »Jennifer« ebenfalls und wisse, dass »sie SAP auch in Zukunft weiter freundschaftlich verbunden sein wird.« Und für Morgan selbst sei es »ein großes Privileg« gewesen, »das Wachstum und die Innovation der SAP in so vielen Bereichen und zuletzt als Co-CEO voranzutreiben.«

Warum aber nun Klein weitermachen darf und nicht die 48-jährige US-Amerikanerin, die seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2004 verschiedene SAP-Tochterunternehmen geleitet hatte und seit 2017 dem SAP-Vorstand angehörte, erschließt sich aus den Erklärungen nicht.