Der Biergarten hat auf. Lösungen für die Risikogruppen gibt es keine. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Golfspielen ist in Berlin wieder möglich, Tennis ebenfalls, ach ja, und Rudern ist auch gestattet. Was Gutbetuchte nach der Verkündigung der ersten Lockerungen durch den Senat womöglich aufatmen lässt, dürfte bei der sogenannten Risikogruppe eher für Hohn und Spott sorgen: Super, die gesunden Reichen dürfen wieder raus!

Für all jene - ältere Menschen ab 50 Jahre, Raucher, Dicke, chronisch Kranke, Krebspatienten, Behinderte - dagegen gibt es bislang keine Lockerungen. Ja, nicht einmal eine Perspektive. Zwar wird auch vom Senat ständig betont, dass er die besonders gefährdeten Menschen speziell schützen will. Aber zugleich steht fest: Ohne einen Impfstoff, ohne wirksame Medikamente, die gegen die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 helfen, wird es für die Risikogruppen keine Erleichterungen geben. Das sind düstere Aussichten: ein, zwei Jahre weitgehend isoliert Zuhause? Wer kann, wer will das durchhalten?

Fest steht: Vieles, was das Leben in Berlin lebenswert gemacht hat, wird es länger nicht mehr geben: das Nachtleben, Theater, Fußball im Stadion. Unter den Abstands- und Hygienebedingungen alles undenkbar. Dazu die soziale Isolation von den eigenen Liebsten. Warum werden in Altenheimen nicht schon längst Besuchscontainer mit Plexiglasscheiben aufgestellt? Auch für die Risikogruppen braucht es kreative Lösungen.