Für die Rubrik erbitten wir von Ihnen laufend neue Denkspielvorschläge. Für jede veröffentlichte Aufgabe erhalten Einsenderin bzw. Einsender ein Buch (Mail- und Postadresse siehe links unten). Diesmal ist Georg Sattler aus Leipzig an der Reihe. Er bringt auch ein bisschen Physik mit ins Spiel, nämlich das Gesetz der gleichförmigen Bewegung (Geschwindigkeit gleich Weg durch Zeit; v = s/t): Wenn Lisa auf einer laufenden 20 Meter langen Rolltreppe steht, dauert die Fahrt bis oben 20 Sekunden. Läuft sie hoch, wenn die Rolltreppe außer Betrieb ist, schafft sie es in 15 Sekunden. Wie lange braucht sie bis oben, wenn sie selbst läuft und die Rolltreppe rollt? nd