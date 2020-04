Vermissen Sie Geselligkeit? Wie wäre es dann mit einem aufblasbaren Irish Pub? Wenn Sie über ein Gartengrundstück mit mindestens 9 mal 5,20 Meter verfügen und noch die Kleinigkeit von knapp 6000 Euro entbehren können, steht der Simulation alter Gewohnheiten nichts mehr im Weg. »Exakt wie in Irland: mit zwei großen Fachwerkfronten, stilechten Kaminen und Bruchsteinsockeln. Dazwischen ein dekorativ umrahmtes Entree, das den Weg zum Schankraum weist«, wirbt der Versender für das einzigartige Produkt. Die Inneneinrichtung ist allerdings nicht im stolzen Preis enthalten. Und wenn Sie nicht gerade als Großfamilie oder Riesen-WG unter einem Dach wohnen, könnten die 26 Quadratmeter Innenraum das Gefühl der Vereinsamung schlimmstenfalls sogar noch verstärken. Das zeigt: Der Kapitalismus hat doch nicht für jedes Problem eine Lösung. Feiern Sie ihre Coronaparty also doch lieber in der nächstgelegenen Fußgängerzone! nic