Billy Bragg

Der britische Sänger und Songschreiber Billy Bragg, Jahrgang 1957, hat in seinen Liedern immer wieder Partei für die Arbeiterklasse, die Armen und Abgehängten ergriffen. In Großbritannien war er ab Anfang der 80er Jahre erfolgreich. Mit Einnahmen aus seiner EP »Between The Wars« unterstützte er 1984/ 1985 die streikenden britischen Bergarbeiter. Legendär sein Song »There Is Power In A Union«, der 2014 in dem Film »Pride« über eine Gruppe homosexueller Unterstützer des Bergarbeiterstreiks noch einmal zu neuen Ehren kam.

1986 trat Bragg auf dem Festival des politischen Liedes in mehreren Städten der DDR vor begeistertem Publikum auf. Auch zu den Festivals 1987 und 1989 kam er auf Einladung des FDJ-Zentralrats. Beim letzten Mal wurde er nach eigenen Angaben aber früher als geplant zur Rückreise genötigt, weil er, wie er 2012 in einem Interview sagte, sich bei einem Konzert für die Öffnungspolitik der Sowjetunion ausgesprochen, aber zugleich betont habe, eine solche sei in der DDR wegen der Mauer nicht möglich. Unser Autor Dieter Hintermeier sprach mit Bragg über sein soeben auf Deutsch erschienenes neues Buch.

Foto: dpa/Andy Whale