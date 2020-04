Seit fünf Wochen experimentieren wir mit Videokonferenzen, kennen jetzt Zoom, Jitsi, Cisco, Whereby, Skype, streamen live über Youtube und Twitch. Haben festgestellt, dass unsere Kolleg*innen im Dachgeschoss wohnen, die gleichen Regale wie wir und auch eine Küche haben und Kinder manchmal mitquatschen wollen. »Wer nicht spricht, bitte Mikrofon ausschalten« - verstanden haben das noch nicht alle. Die Verbindung bricht ab, »Sprich mal lauter«, »Man hört dich ganz blechern«, »Mein Mikro geht nicht« (per Schriftchat), Daumen hoch, Hand winkt »Ich will was sagen«. Versehentlich den eigenen Rechner für die Mitkonferierenden freigegeben. Alles mal durchgespielt. Zum Glück ist noch niemandem im Umfeld passiert, was in einem über Whatsapp geteilten Video zu sehen ist: wie eine Frau das Handy, den Life-Chat und die Kamera mit aufs Klo nimmt. Wo wir beim Wesentlichen wären: Einfach mal die Kamera abschalten. Wir hatten unseren Spaß. jot